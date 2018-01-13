Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные

13.01.2018 19:15

Следующий обмен пленными на Донбассе может пройти быстрее и проще, чем предыдущий, благодаря уже отработанным механизмам. Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга в эфире "5 канала".

"Уже сделано очень много политических заявлений, как на уровне "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия – прим. ред.), так и на уровне президентов, - подеркнул Чаплыга. - И мы услышали соответствующие заявления от господина Медведчука (лидер общественной организации "Украинский выбор", кум президент РФ Владимира Путина, спецпредставитель Украины в минской гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук – прим. ред.), который также озвучивал определенные формулы... Обмен может быть осуществлен проще, потому что уже есть отработанные механизмы и верификации, и уверенность в том, что люди не хотят, например, быть перемещенными на неподконтрольную территорию, и как это делать на линии соприкосновения".



Представитель омбудсмена считает, что теперь дело за политическим решением относительно того, когда и "по какой формуле" это произойдет.



"И в случае принятия такого решения дальше будет всё быстрее, чем в прошлый раз", - отметил Чаплыга.



При этом он подчеркнул, что определенные опасения вызывают сказанные на днях слова Медвечука, что политические переговоры будут "довольно сложными".



Ранее уполномоченный ВР по правам человека (омбудсмен) Валерия Лутковская сообщила, что украинская сторона 18 января 2017 года встретится с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО – временно неподконтрольная часть Донбасса), чтобы уточнить списки для дальнейшего обмена пленными.

Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.



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