Один из главарей ОРДО просит помочь вернуть Vodafone-Украина

13.01.2018 17:17

Сегодня, 13 января, т.н. "заместитель командующего оперативным командованием" пророссийской группировки "ДНР" Эдуард Басурин призвала представителей миссии ОБСЕ поспособствовать началу проведения ремонта кабеля сотового оператора "МТС-Украина" ("Vodafone").



"Мы обращаемся к представителям миссии ОБСЕ с просьбой поспособствовать началу восстановительных работ, так как в настоящее время жители ДНР лишены возможности общения со своими родственниками на Украине по средствам сотовой связи", - заявил Басурин, традиционно обвинив в случившемся украинскую сторону.





Кроме того, Басурин, получивший некогда прозвище "оберлжец" за постоенное распространение фейковой информации, заявил, что украинская сторона подвергает DDoS-атакам сервера "министерства связи" псевдореспублики.

Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара".

Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.

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