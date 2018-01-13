Официально: хроника обстрелов и взрывов на Донетчине от СММ ОБСЕ

13.01.2018 08:53

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 января), в Донецкой области зафиксирован аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период. При стало больше взрывов (примерно 620 по сравнению с около 410).



Так, вечером 10 и в ночь на 11 января камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 17 снарядов с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, 6 снарядов с запада на восток, 8 взрывов неопределенного происхождения и 7 снарядов с запада на восток, за которыми последовало в общей сложности 39 взрывов неопределенного происхождения и 268 снарядов (228 с запада на восток и 40 с востока на запад) — все в 0,5–1,5 км к югу. Во второй половине дня 11 января с помощью этой же камеры были зафиксированы 6 взрывов неопределенного происхождения в 0,5–1,5 км к югу.



Днем 11 января, находясь на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение около 4 часов, члены патруля Миссии слышали 3 взрыва неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все на расстоянии от 1 до 5 км к западу и северо‑западу. С этой же позиции наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия в 1–2 км к югу, которые, по их оценке, были связаны с проведением учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением режима прекращения огня и решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, которое предусматривает запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности.



В первой половине дня 11 января, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Докучаевск (30 км к юго‑западу от Донецка) в течение около 40 минут, члены патруля Миссии слышали 23 взрыва неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из стрелкового оружия — все в 1–3 км юго‑юго‑западу и западу.



Вечером 10 и утром 11 января в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо‑востоку от Донецка) наблюдатели слышали около 170 взрывов, оцененных как выстрелы из артиллерии в 4–5 км к северо‑западу.



Вечером 10 января в неподконтрольном правительству г. Дебальцево (58 км к северо‑востоку от Донецка) на протяжении около 6 часов команда СММ слышала примерно 150 взрывов неопределенного происхождения и очереди из зенитной установки — все в 5–10 км к северо‑востоку.



В первой половине дня 11 января, находясь в пункт пропуска на границе возле с. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) в течение около часа, наблюдатели слышали 51 взрыв неопределенного происхождения в 10–15 км к северо‑западу и еще 28 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии 15–20 км к северо‑востоку. По оценке СММ, все эти случаи огневой активности были частью учений с боевой стрельбой.



Вечером 10 января команда СММ, находившаяся в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо‑востоку от Донецка), слышала 1 взрыв неопределенного происхождения и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в 7–10 км к северо‑западу, а также 4 взрыва неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия в 7–10 км к юго‑западу. На следующий день в этом же городе наблюдатели слышали 40 взрывов неопределенного происхождения в 8–10 км к северо‑востоку.



Ближе к полудню 11 января члены патруля Миссии, находившиеся в 3 км к юго‑востоку от подконтрольного правительству пос. Ломакино (15 км к северо‑востоку от Мариуполя), слышали 2 взрыва неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к юго‑востоку. В тот же день, осуществляя патрулирования в 2,5 км к юго‑юго‑востоку от Ломакино, наблюдатели слышали 35 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии в восточном направлении, а также более 60 очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета на неустановленном расстоянии к северо‑востоку и юго‑востоку.



Поздно вечером 10 января камера СММ, установленная на контрольном пункте въезда-выезда (КППВ) в подконтрольном правительству г. Марьинка (23 км к юго‑западу от Донецка), зафиксировала 7 выпущенных вверх снарядов в 2–4 км к юго‑востоку.



В дополнение к нарушениям режима прекращения огня, зафиксированным во второй половине дня 10 января, вечером 10 января и в ночь на 11 января камера СММ, установленная в 1 км к юго‑западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала 34 снаряда с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 15 снарядов с востока на запад и еще 1 снаряд с запада на восток, за которым последовало в общей сложности 4 взрыва неопределенного происхождения и 121 снаряд (102 с востока на запад и 19 с запада с запада на восток) — все в 5–8 км к северу. Ближе к вечеру 11 января эта же камера зафиксировала 47 снарядов с востока на запад и 6 снарядов с запада на восток — все в 5–8 км к югу.