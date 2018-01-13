Опубликована утренняя сводка с донбасских пунктов пропуска

13.01.2018 08:45

По данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 13 января, утром в КПВВ на Донетчине скопилось пять сотен авто.



В ГПСУ сообщили, что на въезд и выезд у линии разграничения находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/70; "Марьинка" - 50/90; "Новотроицкое" - 40/60; "Гнутово" - 70/80.



Отмечается, что в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.



Напомним, что вчера сквозь линию разграничения сумели пробиться более 35 тысяч человек.