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Архив - Донецкая область

Пьяные боевики провоцируют украинских воинов на одной из горячих позиций зоны АТО

13.01.2018 11:21
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Пьяные боевики провоцируют украинских воинов на одной из горячих позиций зоны АТО

Провокации со стороны противника защитники шахты Бутовка (одна из самых горячих позиций в зоне антитеррористической операции на Донецком направлении) воспринимают как слабость оккупантов.

"Обстрелы со стороны оккупированного Донецка не прекращаются. Подразделения российско-оккупационных войск преимущественно ведут огонь из стрелкового оружия и гранатометов. На отдельных участках активизировались вражеские снайперы, которые используют современное оружие разного калибра, - сообщает мобильная пресс-группа ОТГ "Донецк". - Уже несколько дней подряд враг применяет беспилотники для ведения воздушной разведки. В светлое время суток боевики ведут преимущественно беспорядочный огонь. Активизирует огневую активность по украинским позициям только с наступлением сумерек".

Дневное время противник использует для перемещения своих сил, укрепления позиций и подвоза боеприпасов.

"Позиции оккупанта находятся очень близко, и враг порой пытается перекрикиваться с нашими защитниками, - отмечается в сообщении. - Военнослужащие Вооруженных Сил Украины рассказали, что боевики в нетрезвом состоянии выкрикивают различные бранные лозунги, угрожают. Такие провокации врага украинские воины принимают его слабость".

Подчеркивается, что украинские защитники готовы к любому развитию ситуации в районе обороны подразделения.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, шахта Бутовка, оккупанты
 
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