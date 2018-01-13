СММ ОБСЕ заметила в ОРДЛО танки и гаубицы

13.01.2018 16:55

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 января), на оккупированной части Донбасса замечено немало военной техники.



Так, команда СММ видела 3 танка (неустановленного типа), стоявшие на полигоне неподалеку от с. Терновое (57 км к востоку от Донецка), 6 буксируемых гаубиц (неустановленного типа) на полигоне около пгт Успенка (23 км к юго‑западу от Луганска), 1 танк (предположительно Т-64) на полигоне возле пос. Мирное (28 км к юго‑западу от Луганска) и 8 буксируемых гаубиц (неустановленного типа) вблизи полигона на расстоянии примерно 6 км к юго-востоку от Миусинска.



Кроме того, в неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода команда СММ отметила, что по-прежнему отсутствуют 15 буксируемых минометов (ПМ-38, 120 мм) и 15 буксируемых гаубиц (Д-30).