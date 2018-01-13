Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги

13.01.2018 12:33

Отключение сигнала мобильного оператора Vodafone-Украина на территории ОРДЛО больно ударило по десяткам тысяч человек. В соцсетях люди всё более укрепляются в мнении, что всё происшедшее – "сговор барыг".



Одна из версий: представители компании Vodafone-Украина регулярно отчисляли за свою работу в ОРДЛО т.н. "министру доходов и сборов" пророссийской группировку "ДНР" Александру Тимофееву (известен под кличкой "Саша Ташкент") крупную сумму денег. А в конце прошлого года внезапно "Ташкент" решил в два раза увеличить мзду, запросив существенно большую сумму. В ответ Vodafone-Украина якобы и выдвинув встречное заявление о повышении тарифа на оккупированной территории.



Отмечается, что конфликт продолжает быть подвешенным в воздухе, а на его фоне резко возросли прибыли местного мобильного оператора "Феникс", работающего на отжатых у "Киевстара" мощностях.



Карты "Феникса", по данным местных жителей, в последние дни размели, как "горячие пирожки". Постарались и перекупщики. "500 руб у барыг", - сообщают жители Донецка.



Напомним, что до ЧП с отключением на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей оставался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора "Киевстар" были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в "ЛНР" в 2016 году, а в "ДНР" – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги "республике" под угрозой "национализации", отмечает dnews.dn.ua



На базе захваченных мощностей "Киевстар" в "ДНР", в частности, создан "республиканский" оператор "Феникс". В "ЛНР" работает "республиканский" оператор "Лугаком". Однако их действие распространяется лишь в пределах "республик", а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).



В Vodafone отмечали, что не могут поддерживать свои станции на неподконтрольных территориях. В результате, сбои в работе этого оператора в ОРДЛО стали регулярными.



При этом представители оператора "Феникс" отмечали, что услуги Vodafone в "ДНР" хоть и нестабильны, но нужны "республике", так как собственные сети "Феникса" пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара".

Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.

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