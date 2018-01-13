Три года назад автобус с мирными жителями расстреляли вблизи Волновахи

13.01.2018 12:01

Ровно три года назад, 13 января 2015, российско-террористические войска обстреляли из РСЗО "Град" автобус вблизи Волновахи, что на Донетчине.



InformNapalm Украина напоминает, что в результате того теракта погибли 12 человек, 18 получили ранения.



"После обстрела оккупанты щеголяли, что уничтожили украинский блокпост под Волновахой, когда же узнали о масштабах трагедии, удалили предыдущие сообщения, - пишет InformNapalm Украина. - Знакомая ситуация, не так ли? Так же оккупанты вели себя, сбив рейс MH17".



В марте 2017-го Генпрокуратура Украины установила военных преступников, совершивших обстрел автобуса. Это полковник ВС РФ А.Синельников, который отдавал приказ об обстреле, и исполнитель - террорист Ю.Шпаков, руководивший артиллерийским батальоном, который вел обстрел.



Материалы об этом теракте, совершенном на Донбассе российской оккупационной армией, переданы украинской делегации для представления в Международном суде ООН в Гааге.