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Архив - Донецкая область

Три года назад автобус с мирными жителями расстреляли вблизи Волновахи

13.01.2018 12:01
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Три года назад автобус с мирными жителями расстреляли вблизи Волновахи

Ровно три года назад, 13 января 2015, российско-террористические войска обстреляли из РСЗО "Град" автобус вблизи Волновахи, что на Донетчине.

InformNapalm Украина напоминает, что в результате того теракта погибли 12 человек, 18 получили ранения.

"После обстрела оккупанты щеголяли, что уничтожили украинский блокпост под Волновахой, когда же узнали о масштабах трагедии, удалили предыдущие сообщения, - пишет InformNapalm Украина. - Знакомая ситуация, не так ли? Так же оккупанты вели себя, сбив рейс MH17".

В марте 2017-го Генпрокуратура Украины установила военных преступников, совершивших обстрел автобуса. Это полковник ВС РФ А.Синельников, который отдавал приказ об обстреле, и исполнитель - террорист Ю.Шпаков, руководивший артиллерийским батальоном, который вел обстрел.

Материалы об этом теракте, совершенном на Донбассе российской оккупационной армией, переданы украинской делегации для представления в Международном суде ООН в Гааге.



Теги: Донбасс, Волноваха, автобус, теракт, оккупанты
 
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