- В ОРДО появились листовки с просьбой простить за убийство14:41
- За оккупантов Донбасса "воюют" "мертвые души"14:19
- На Донетчине почтили память жертв теракта под Волновахой14:10
- Полная сводка из зоны АТО: всё об обстрелах и потерях за минувшие сутки13:46
- В Краматорске пожар убил двоих13:13
- В зоне АТО "гибриды" дерут глотку и ведут стрельбу: опубликовано видео13:09
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги12:33
- На Донетчине полицейский спас прохожего12:18
- Гройсман дал срок для наведения порядка на донбасских КПВВ12:10
- Три года назад автобус с мирными жителями расстреляли вблизи Волновахи12:01
Три года назад автобус с мирными жителями расстреляли вблизи Волновахи
Ровно три года назад, 13 января 2015, российско-террористические войска обстреляли из РСЗО "Град" автобус вблизи Волновахи, что на Донетчине.
InformNapalm Украина напоминает, что в результате того теракта погибли 12 человек, 18 получили ранения.
"После обстрела оккупанты щеголяли, что уничтожили украинский блокпост под Волновахой, когда же узнали о масштабах трагедии, удалили предыдущие сообщения, - пишет InformNapalm Украина. - Знакомая ситуация, не так ли? Так же оккупанты вели себя, сбив рейс MH17".
В марте 2017-го Генпрокуратура Украины установила военных преступников, совершивших обстрел автобуса. Это полковник ВС РФ А.Синельников, который отдавал приказ об обстреле, и исполнитель - террорист Ю.Шпаков, руководивший артиллерийским батальоном, который вел обстрел.
Материалы об этом теракте, совершенном на Донбассе российской оккупационной армией, переданы украинской делегации для представления в Международном суде ООН в Гааге.
Теги: Донбасс, Волноваха, автобус, теракт, оккупанты
- На Донетчине почтили память жертв теракта под Волновахой
- 11 сентября. "На наших глазах из дыма вынырнул еще один лайнер и влетел прямо во вторую башню"
- В ОРДО появились листовки с просьбой простить за убийство
- Под Волновахой почтили память погибших при обстреле автобуса два года назад (ФОТО)
- Аброьскин: "За 23 года службы в уголовном розыске я впервые видел такое ужасное преступление, люди, как живые, сидели в автобусе"
- Туман, стекло и гололед стали причиной масштабной аварии на трассе Донбасса (ФОТО)
- В ОРДО появились листовки с просьбой простить за убийство14:41
- За оккупантов Донбасса "воюют" "мертвые души"14:19
- На Донетчине почтили память жертв теракта под Волновахой14:10
- Полная сводка из зоны АТО: всё об обстрелах и потерях за минувшие сутки13:46
- Боевики ОРЛО вгрызаются в землю13:37
- В Краматорске пожар убил двоих13:13
- В зоне АТО "гибриды" дерут глотку и ведут стрельбу: опубликовано видео13:09
- На Донбассе проводят разминирование, чтобы вывезти вагоны12:54
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги12:33
- На Донетчине полицейский спас прохожего12:18
- В ОРДО появились листовки с просьбой простить за убийство14:41
- За оккупантов Донбасса "воюют" "мертвые души"14:19
- На Донетчине почтили память жертв теракта под Волновахой14:10
- Полная сводка из зоны АТО: всё об обстрелах и потерях за минувшие сутки13:46
- Боевики ОРЛО вгрызаются в землю13:37
- В Краматорске пожар убил двоих13:13
- В зоне АТО "гибриды" дерут глотку и ведут стрельбу: опубликовано видео13:09
- На Донбассе проводят разминирование, чтобы вывезти вагоны12:54
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги12:33
- На Донетчине полицейский спас прохожего12:18
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Янукович вернулся в Украину: полиция уже его задержала
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии
- То, что власть уготовила украинцам и врагу не пожелаешь! Ужас только начинается…
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»