- "Серая зона" Донбасса: огороды людей превратились в болото07:20
- В Донецке нашли снаряд с низким уровнем радиации07:07
- Зарисовка из Донецка: история про украинские веники06:44
- Донбасский фронт: грубое нарушение и вечерняя тишина06:35
- Штаб: в зоне АТО вчера погибших от обстрелов не было06:29
- В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО06:19
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
В Добропіллі з’явилось шість куркулів
В місті Добропілля у конкурсному відборі суб’єктів малого та середнього підприємництва "Український донецький куркуль" переможцями стали 6 проектів.
Загальна сума фінансування 2278 тис. грн, кошти на співфінансування яких у розмірі 50% із місцевого бюджету виділені в повному обсязі в 2017 році.
Переможцями стали:
- ФОП Гоман Р.М. – Пральня-аквачистка. Орієнтовний термін відкриття - кінець січня 2018 року, місце розташування: м. Добропілля, вул. Першотравнева, 59;
- ФОП Кравчук А.О. – Виробництво шкіряного взуття особистої марки;
- ФОП Дівнич О.Г. – Надання послуг з пошиття та ремонту одягу;
- ФОП Філімановська О.В. – Оздоровчо-естетичний центр матері та дитини;
- ФОП Удод О.В. – Модернізація та розширення діяльності їдальні у м. Добропілля;
- ФОП Потьомкін Д.М.- Збільшення об’ємів виробництва та реалізації домашніх курей - бройлерів.
Сайт добропільської міськради запрошує підприємців активніше приймати участь у конкурсному відборі, який буде проводитись і в поточному році (орієнтовно засідання комісії заплановано на кінець січня – лютий 2018 року).
Теги: Донбасс, Доброполье, конкурс, предприниматели, куркуль
- "Серая зона" Донбасса: огороды людей превратились в болото07:20
- В Донецке нашли снаряд с низким уровнем радиации07:07
- Зарисовка из Донецка: история про украинские веники06:44
- Донбасский фронт: грубое нарушение и вечерняя тишина06:35
- Штаб: в зоне АТО вчера погибших от обстрелов не было06:29
- В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО06:19
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- В города ОРЛО вернулась вода22:10
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- "Серая зона" Донбасса: огороды людей превратились в болото07:20
- В Донецке нашли снаряд с низким уровнем радиации07:07
- Зарисовка из Донецка: история про украинские веники06:44
- Донбасский фронт: грубое нарушение и вечерняя тишина06:35
- Штаб: в зоне АТО вчера погибших от обстрелов не было06:29
- В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО06:19
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- В города ОРЛО вернулась вода22:10
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии