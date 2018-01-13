В Добропіллі з’явилось шість куркулів

13.01.2018 20:22

В місті Добропілля у конкурсному відборі суб’єктів малого та середнього підприємництва "Український донецький куркуль" переможцями стали 6 проектів.



Загальна сума фінансування 2278 тис. грн, кошти на співфінансування яких у розмірі 50% із місцевого бюджету виділені в повному обсязі в 2017 році.



Переможцями стали:



- ФОП Гоман Р.М. – Пральня-аквачистка. Орієнтовний термін відкриття - кінець січня 2018 року, місце розташування: м. Добропілля, вул. Першотравнева, 59;



- ФОП Кравчук А.О. – Виробництво шкіряного взуття особистої марки;



- ФОП Дівнич О.Г. – Надання послуг з пошиття та ремонту одягу;



- ФОП Філімановська О.В. – Оздоровчо-естетичний центр матері та дитини;



- ФОП Удод О.В. – Модернізація та розширення діяльності їдальні у м. Добропілля;



- ФОП Потьомкін Д.М.- Збільшення об’ємів виробництва та реалізації домашніх курей - бройлерів.



Сайт добропільської міськради запрошує підприємців активніше приймати участь у конкурсному відборі, який буде проводитись і в поточному році (орієнтовно засідання комісії заплановано на кінець січня – лютий 2018 року).