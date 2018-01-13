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В Донецкой области сегодня вспыхнул автомобиль

13.01.2018 18:32
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В Донецкой области сегодня вспыхнул автомобиль

Сегодня, 13 января, в 10:15, на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Слобожанская в г. Лиман (бывший Красный Лиман, что в Донецкой области) горит автомобиль.

Прибывшие к месту ЧП спасатели быстро потушили возгорание. Пожар был локализован в 10:28 и в 10:33 - ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек, повреждены капот и панель приборов салона автомобиля.

К ликвидации происшествия привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, автомобиль
 
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