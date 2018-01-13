В Краматорске пожар убил двоих

13.01.2018 13:13

Возгорание в квартире жилого дома в Краматорске, которое стало причиной гибели двух человек, произошло около 9 утра, предварительно - от окурка. По данному факту полицейского начали проверку.



Сотрудников ГСЧС вызвал брат хозяина квартиры, который увидел пожар. Спасатели сообщили об этом правоохранителям.



Во время ликвидации очага возгорания были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 50-летней сожительницы. Предварительно, они погибли от задымления - следов насильственной смерти обнаружено не было.



Соседи погибших говорят, что пара злоупотребляла алкоголем.



Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины, сообщает сайт полиции Донетчины.