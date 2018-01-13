Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мирнограде посчитали переселенцев

13.01.2018 07:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мирнограде посчитали переселенцев

Управление социальной защиты населения Мирноградского городского совета (подконтрольная часть Донетчины, бывший Димитров) продолжает регистрацию внутренне перемещенных лиц.

По состоянию на 01.01.2018 год в Единую информационную базу данных внутренне перемещенных лиц внесена информация и выданы справки установленного образца на 17015 человек, сообщает ddk.dn.ua

В УСЗН напоминают, что для получения вышеупомянутой справки дети до 14 лет обращаются через законного представителя, а с 14 лет - самостоятельно с ІD-паспортом согласно ст.21 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".



Теги: Донбасс, переселенцы, Мирноград (Димитров), ВПЛ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх