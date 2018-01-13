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Архив - Донецкая область

В ОРДО пропали три рыбака

13.01.2018 15:26
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В ОРДО пропали три рыбака

Спасатели пророссийской группировки "ДНР" ведут поиски троих рыбаков, которые вышли в Азовское море и не вернулись.

Об исчезновение рыбаков сообщила жена одного из пропавших. По ее словам, он и еще два человека вышли в море на моторной лодке, но в назначенный день, 12 января, не вернулись.

По состоянию на 10:00 13 января инспекторами службы по маломерным судам "МЧС ДНР" была обследована водная поверхность от границы Российской Федерации поселок Холодное до поселка Седово, что на Донетчине.

Рыбаков ищут не только спасатели, но и гражданские лица. К поискам привлечены четыре плавательных средства.



Теги: Донбасс, спасатели, море, ДНР, рыбаки, ОРДО
 
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