В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина

13.01.2018 18:53

Сегодня, 13 января, в т.н. "министерстве связи и массовых коммуникаций" пророссийской группировки "ЛНР" пытались пояснить отсутствие связи мобильного оператора Vodafone-Украина, до ребрендинга известного как "МТС-Украина".



По версии оккупационных властей ОРЛО, всё осложняется отсутствием доступа у "специалистов" из "ЛНР" и "ДНР" к месту разрыва магистрального оптоволоконного кабеля. Как уверяют оккупанты Луганщины, место происшествия находится на подконтрольной украинским властям территории.



"Восстановление повреждённых участков осложняется тем, что у Украины нет специалистов должной квалификации", - заявили в "минкомсвязи", вряд ли не понимая всю нелепость подобного заявления. Но гибридная война требует новых и новых фейковых новостей и бездумных обвинений. Вот оккупанты и стараются.



"К военной, транспортной, экономической, водной и энергетической блокадам теперь добавилась и коммуникационная", - переживают в "минкомсвязи".

Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара". То же самое касается "Лугакома", действующего в ОРЛО.

Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.

Читайте также:

В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности

На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»

Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание

После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске

Казанский: Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?

Террорист Ходаковский переживает из-за отключения Vodafone-Украина

Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги

Один из главарей ОРДО просит помочь вернуть Vodafone-Украина