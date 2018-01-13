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В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина
Сегодня, 13 января, в т.н. "министерстве связи и массовых коммуникаций" пророссийской группировки "ЛНР" пытались пояснить отсутствие связи мобильного оператора Vodafone-Украина, до ребрендинга известного как "МТС-Украина".
По версии оккупационных властей ОРЛО, всё осложняется отсутствием доступа у "специалистов" из "ЛНР" и "ДНР" к месту разрыва магистрального оптоволоконного кабеля. Как уверяют оккупанты Луганщины, место происшествия находится на подконтрольной украинским властям территории.
"Восстановление повреждённых участков осложняется тем, что у Украины нет специалистов должной квалификации", - заявили в "минкомсвязи", вряд ли не понимая всю нелепость подобного заявления. Но гибридная война требует новых и новых фейковых новостей и бездумных обвинений. Вот оккупанты и стараются.
"К военной, транспортной, экономической, водной и энергетической блокадам теперь добавилась и коммуникационная", - переживают в "минкомсвязи".
Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара". То же самое касается "Лугакома", действующего в ОРЛО.
Отметим, мобильный оператор Vodafon (бывший МТС) с 09.01 до 15.02.2018 г. намеревался принудительно перевести всех жителей ОРДЛО на тариф «Смартфон стандартный» (3 грн в сутки). Данный факт вызвал возмущение общественности из-за дороговизны тарифа.
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Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ЛНР, ОРЛО, ОРДО, Vodafone-Украина
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