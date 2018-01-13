В СММ ОБСЕ рассказали о жертвах и хорошем начале года на Донбассе

13.01.2018 20:30

Представители СММ ОБСЕ в Украине представители краткий обобщенный отчет о своей деятельности, охватывающий духнедельний период (по 7 января).



По данным Миссии, в последние дни декабря 2017 года были ранены трое гражданских лиц. "Это увеличило общее количество жертв среди гражданского населения в 2017 году до 476 человек, среди которых 86 погибших. С 1 по 7 января 2018 года жертв среди гражданского населения Миссией зафиксировано не было", - отмечается в отчете.