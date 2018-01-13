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Архив - Донецкая область

В зоне АТО в ход пошла артиллерия

13.01.2018 18:21
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В зоне АТО в ход пошла артиллерия

С начала суток на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские воины давали противнику адекватный ответ.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружение укрепления Вооруженных Сил Украины. Сегодня, впервые за время перемирия, оккупанты применили артиллерию", - сообщает рпесс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении под обстрелом противника оказались позиции ВСУ у Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов.

На Донецком направлении почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122-мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, у Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов.

Кроме того, обстреливались из 120-мм минометов и гранатометов позиции ВСУ в районе шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - около Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого.

Напомним, что сегодня под удар попал один из домов в Авдеевке.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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