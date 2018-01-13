Последние новости раздела
- В Донецке нашли снаряд с низким уровнем радиации07:07
- Зарисовка из Донецка: история про украинские веники06:44
- Донбасский фронт: грубое нарушение и вечерняя тишина06:35
- Штаб: в зоне АТО вчера погибших от обстрелов не было06:29
- В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО06:19
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
- На Донетчину обрушилась новая беда20:56
Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео
13.01.2018 21:32
Военное телевидения Украины опубликовало репортаж с передовых позиции воинов АТО на юге Донетчины. По словам военнослужащих, противник не соблюдает перемиря.
"Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Они обстреливают из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины", - сообщает ВоенТВ.
Украинские воины в сюжете рассказывают, что у противника есть "три точки переездные", с которых ведется огонь из 120-мм. Кроме того, сообщают, что оккупанты "прячутся за ветряками, за мирным населением", а "по ночам провоцируют из пулеметов".
Теги: Донбасс, война, АТО, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Українські кореспонденти, що висвітлюють російсько-українську війну, нагородять військових, медиків та волонтерів
- Бутусов: "Противника следует выбить из пригорода и взять под контроль Ясиноватскую развязку"
- Битва за Ясиноватскую развязку: поступают противоречивые сведения
- Полная картина суток в зоне АТО: потери ВСУ и оккупантов, обстрелы по направлениям
- Сегодня в зоне АТО погибли украинские военные
- Война и танцы: необычное видеопоздравление от бойцов 93 бригады (ВИДЕО)
- В Донецке нашли снаряд с низким уровнем радиации07:07
- Зарисовка из Донецка: история про украинские веники06:44
- Донбасский фронт: грубое нарушение и вечерняя тишина06:35
- Штаб: в зоне АТО вчера погибших от обстрелов не было06:29
- В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО06:19
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- В города ОРЛО вернулась вода22:10
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
- В Донецке нашли снаряд с низким уровнем радиации07:07
- Зарисовка из Донецка: история про украинские веники06:44
- Донбасский фронт: грубое нарушение и вечерняя тишина06:35
- Штаб: в зоне АТО вчера погибших от обстрелов не было06:29
- В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО06:19
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- В города ОРЛО вернулась вода22:10
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии