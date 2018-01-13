Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео

13.01.2018 21:32

Военное телевидения Украины опубликовало репортаж с передовых позиции воинов АТО на юге Донетчины. По словам военнослужащих, противник не соблюдает перемиря.



"Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Они обстреливают из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины", - сообщает ВоенТВ.



Украинские воины в сюжете рассказывают, что у противника есть "три точки переездные", с которых ведется огонь из 120-мм. Кроме того, сообщают, что оккупанты "прячутся за ветряками, за мирным населением", а "по ночам провоцируют из пулеметов".