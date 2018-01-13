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Архив - Донецкая область

Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео

13.01.2018 21:32
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Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео

Военное телевидения Украины опубликовало репортаж с передовых позиции воинов АТО на юге Донетчины. По словам военнослужащих, противник не соблюдает перемиря.

"Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Они обстреливают из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины", - сообщает ВоенТВ.

Украинские воины в сюжете рассказывают, что у противника есть "три точки переездные", с которых ведется огонь из 120-мм. Кроме того, сообщают, что оккупанты "прячутся за ветряками, за мирным населением", а "по ночам провоцируют из пулеметов".



Теги: Донбасс, война, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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