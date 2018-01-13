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Запрещенные РСЗО "Град" замечены в зоне АТО
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 января), оккупанты Донбасса не соблюдают договоренности об отводе вооружения, предусмотренного Комплексом мер и Дополнением к нему, а также Меморандумом, заключенным в Минске.
Так, в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели реактивную систему залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), двигавшуюся полем в северном направление вблизи с. Качкарское (35 км к северо‑востоку от Мариуполя) в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.
Также были замечены 13 буксируемых гаубиц (Д‑30 "Лягушка", 122 мм) около с. Новоалександровка (75 км к юго-востоку от Донецка) и 4 РСЗО (БМ‑21) на расстоянии приблизительно 6 км к юго-востоку от г. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска).
Теги: Донбасс, АТО, РСЗО "Град", СММ ОБСЕ
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