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Архив - Донецкая область

Жебривский хочет отремонтировать бассейн в Очеретино

13.01.2018 16:39
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Жебривский хочет отремонтировать бассейн в Очеретино

Сегодня, 13 января, губернатор Донецкой области Павел Жебривский посетил Очеретино, где проконтролировал ремонт опорной школы.

По словам главы ОГА, новая школа станет "настоящим украшением Очеретино и его культурно-образовательным центром".

Ремонтные работы уже на завершающей стадии, начинают завозить оборудование и мебель для кабинетов.

"Местная община ждет открытия - школы такого уровня в поселке никогда не было, - уверяет губернатор. - Приятно, что местные жители - учителя, родители, дети тоже прилагают усилия для того, чтобы школа открылась быстрее: моют окна, собирают и расставляют мебель и оборудование. Доработаем школу, подумаем и о том, где найти средства на ремонт местного бассейна: не только в городах, но и в небольших поселках должно быть все для достойно, здоровой жизни украинцев - как взрослых, так и малышей".

Напомним, что сегодня Жебривский посетил строительство многострадального авдеевского газопровода.



Теги: Донбасс, ремонт, Жебривский, Очеретино
 
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