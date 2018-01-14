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6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО
За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск, кроме минометов различных калибров, применяли по силам АТО еще и артиллерию калибра 122 мм. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.
По словам полковника, несмотря на прицельные вражеские обстрелы из артиллерии и минометов, которые запрещены минскими соглашениями, в подавляющем большинстве случаев украинские воины не открывали ответный огонь. Только в районе Верхнеторецкого (там получил боевую травму один из бойцов АТО), с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военные подавили вражескую активность из стрелкового оружия.
Всего 13 января зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов. При этом оккупанты выпустили в сторону позиций защитников Украины 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм, 32 - из минометов калибра 120 мм, и 17 - из минометов калибра 82 мм.
Все обстрелы произошли в первой половине суток.
Напомним, что была опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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