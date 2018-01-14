Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО

14.01.2018 12:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО

За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск, кроме минометов различных калибров, применяли по силам АТО еще и артиллерию калибра 122 мм. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута.

По словам полковника, несмотря на прицельные вражеские обстрелы из артиллерии и минометов, которые запрещены минскими соглашениями, в подавляющем большинстве случаев украинские воины не открывали ответный огонь. Только в районе Верхнеторецкого (там получил боевую травму один из бойцов АТО), с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские военные подавили вражескую активность из стрелкового оружия.

Всего 13 января зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов. При этом оккупанты выпустили в сторону позиций защитников Украины 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм, 32 - из минометов калибра 120 мм, и 17 - из минометов калибра 82 мм.

Все обстрелы произошли в первой половине суток.

Напомним, что была опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх