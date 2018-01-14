Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли

14.01.2018 11:23

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), на подконтрольной правительству части Донетчины под обстрел попал беспилотник наблюдателей.



Во время управления полетом беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) на северо-восточной окраине подконтрольного правительству с. Павлополь (82 км к югу от Донецка) наблюдатели слышали выстрелы из стрелкового оружия и очереди из крупнокалиберного пулемета (в общей сложности 30–40 выстрелов и очередей) примерно в 1,6 км к северо-востоку. По их оценке, огонь велся по БПЛА, который пролетал над известными позициями Вооруженных сил Украины.



Команда СММ приземлила БПЛА, который не был поврежден, и покинула этот район. Миссия проинформировала об этом офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК).