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Бессмертный: Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе
Политик и дипломат Роман Бессмертный перечислил проблемы, которые заострили в Украине война на Донбассе и аннексия Крыма.
"Первое – это внутренне –украинская проблема, поскольку за длительное нерешение ситуации тема Донбасса и Крыма становится темой внутренне-политической напряженности. И именно отсюда идут импульсы, которые разъединяют и украинскую власть, и общество", – заявил в эфире телеканала ZIK заместитель главы Секретариата Президента Украины (2007-2008 гг.), Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (с 24 февраля 2010 года по 3 июня 2011 года), представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассе в Минске (2014-2016 гг.) Роман Бессмертный. А это именно то, констатирует эксперт, что сейчас часто называют расшатыванием ситуации.
Вторая проблема – это региональные конфликты в стране.
"На Востоке у нас – война, а по всему западному периметру мы уже имеем гуманитарные проблемы. И если мы думаем, что это несвязанные вещи, то очень ошибаемся. Ведь на Востоке всё началось именно с языкового вопроса", – напомнил Бессмертный.
Также эксперт отметил, что уже почти полгода не проходит встреча нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Росси), что для Украины является плохим сигналом.
"Нам повезло, что появился спецпредставитель США Курт Волкер, который каким-то образом пытается заострять внимание международного сообщества к украинскому вопросу. И хоть даже параллельно возникла тема контингента ООН, но она провисла и никак дальше не развивается. Проблема заключается в том, что от Украины в любом из названных составляющих не были выдвинуты инициативы по решению, – подчеркнул Роман Бессмертный.
Не менее серьезной проблемой являются люди, которые в результате войны и аннексии потеряли свои дома или были вынуждены остаться на оккупированных территориях, и сегодня фактически являются заложниками обстоятельств.
"Нужно вести диалог с теми людьми, которые стали заложниками войны на Донбассе. Ведь многие из них, кто еще вчера был патриотически настроен, уже сегодня демонстрирует негативное отношение к Украине", – констатировал эксперт.
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Теги: Украина, Донбасс, Крым, агрессия, проблемы
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