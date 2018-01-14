Бессмертный призывает задействовать механизмы, которые докажут, что Украина - жертва, а Россия – агрессор

14.01.2018 18:05

Ситуация на Донбассе, где с 2014 года ведутся полномасштабные боевые действия, является едва ли не единственным в мире конфликтом, в котором ООН не принимает вообще никакого участия.



Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины (2007-2008 гг.), Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (с 24 февраля 2010 года по 3 июня 2011 года), представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах по Донбассе в Минске (2014-2016 гг.) Роман Бессмертный.



Комментируя происходящее на Донбассе, Роман Бессмертный отметил, что Украине нужно выполнять все действующие законы, в частности, закон об обороне и закон о правовом режиме военного положения.



"Потому что у меня сейчас возникает такая мысль, что у кого-то из украинских политических руководителей есть такое убеждение, что люди, которые принимали эти законы были почти идиоты, - отметил Бессмертный. - Давайте выполним закон, а если нужно корректировать, давайте будем это делать. А это значит, что мы вернемся в свое правовое поле, поймем, что нам нужно делать дальше и войдем в международное. Тогда будет понятно статус военнопленных, условия обеспечения, статус мирного населения на территории, где ведутся боевые действия. То есть, станет ясно, кто будет отвечать за все это".



По словам Бессмертного, на данный момент именно украинское государство юридически несет ответственность за социальные условия и статус людей, живущих в горниле войны.





"Не Россия! Вот пройдет время, юридически всё это будет извлечено и показано. И станет ясно, кто в какой позиции: Украина - жертва, Россия - агрессор. Далее это включит соответствующие международные документы. Также это даст возможность понять, как мы действуем по Крыму и Донбассу ", - акцентировал Бессмертный.



Следующий шаг, по словам дипломата, роль и место ООН в войне на Донбассе.



"Но в чем парадоксальность ситуации? Это чуть ли не единственный конфликт в мире в послевоенный период, где ООН вообще никакого участия не принимает. И ООН, суть которой было не допустить войны, она сегодня смотрит, как два участника, два основатели ООН воюют! – возмущается Бессмертный. - Идет война, а ООН смотрит на всё это и не имеет даже программы по энергоресурсов, в отношении военнопленных, так как "их же там нет"! Почему к нам так относятся?"



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