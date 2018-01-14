Что предлагают и чем угрожают законопроекты о коллаборационизме на Донбассе

14.01.2018 08:53

В Верховной Раде Украины зарегистрировано уже три законопроекта по теме коллаборационизма. Есть как жесткие, так и мягкие варианты.



Напомним, что коллаборационизм (фр. collaboration – "сотрудничество") – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.



Еще 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 " О запрете коллаборационизма" (инициатор – народный депутат Игорь Лапин), сообщает dnews.dn.ua

20 декабря группой народных депутатов (среди которых всё тот же Игорь Лапин, а также Сергей Высоцкий, Андрей Левус, Дмитрий Тымчук и др.) был зарегистрирован проект закона № 7425 "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма", который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.



"Агрессия Российской Федерации против Украины, которая продолжается с февраля 2014 года, привела к многочисленным человеческим жертвам, оккупации значительной части территории Украины, большим экономическим потерям. Кроме того, в ходе международного вооруженного конфликта получило распространение явление коллаборационизма. Именно коллаборационисты часто играли определяющую роль в содействии захвату украинских территорий и помощи агрессору", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Авторы считают, что события, которые произошли на территории Украины, и способы осуществления враждебных действий требуют разработки новых подходов к противостоянию агрессору. Кроме того, по их мнению, постконфликтное урегулирование невозможно без восстановления справедливости и ограничения ряда прав лиц, причастных к коллаборационизму.



В проекте закона уточняется основная терминология:



коллаборационист – лицо, которое сотрудничало (-ет) с врагом при осуществлении им агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины; способствовало (-ет) в осуществлении такой агрессии или развертывании конфликта; оказывало (-ет) врагу помощь при подготовке и проведении такой агрессии, при развертывании вооруженного конфликта;

коллаборационизм – сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта;

сотрудничество с врагом – любое участие, совершение совместных с врагом действий, направленных на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

Авторы законопроекта констатируют, что сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, что является недопустимым. "Кроме того, в ходе урегулирования конфликта многим таким лицам будет предоставлена амнистия, к ним будет применено законодательство по недопущению преследования и наказания лиц – участников событий на временно оккупированной территории Украины", – продолжают парламентарии.



Они настаивают, что коллаборационизм должен быть осужден, а определенные права коллаборационистов ограничены в целях защиты национальных интересов Украины. "Кроме того, такое решение Верховной Рады Украины будет способствовать общественному согласию, решению этого вопроса в правовых рамках и избежанию самосудов", – уточняется в пояснительной записке.



Авторы акцентируют, что задачей законопроекта является ограничение прав лиц, причастных к коллаборационизму, правовая регламентация данного процесса. После проведения определенной проверки на выявление причастности человека в сотрудничестве с врагом, в частности, коллаборационистам предлагается запретить:



занимать любые должности государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

избираться в органы государственной власти и органов местного самоуправления;

осуществлять правосудие в соответствующем суде;

быть лицом рядового и начальствующего состава правоохранительных органов и работником других органов, которым присваиваются специальные звания, военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

занимать (быть назначенным или избранным) любые другие должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления;

назначаться, избираться, быть включенным в комиссии, рабочих групп, других органов, образующихся при органах государственной власти или местного самоуправления, быть привлеченным экспертом по работе указанных органов;

назначаться на работу на объект, имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

быть допущенным к государственной тайне;

получать разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного охотничьего, холодного, пневматического оружия.

Предполагается, что проверку на коллаборационизм будет проводить специальная комиссия. Кроме того, результаты проверки будут открытыми для общественности.



Между тем, павозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.



По мнению экс-советника министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеси Цыбулько, законопроект о коллаборантах спровоцирует эскалацию конфликта на Донбассе и сам он противоречит Минским соглашениям.



Народный депутат (переселенка с оккупированного Донецка) Наталья Веселова также считает, что законопроект вряд ли будет способствовать возврату неподконтрольных территорий. А потому подала в парламент свой - самый "мягкий" - законопроект о коллаборационизме на Донбассе (№ 7425-1 "Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей").



В пояснительной записке она отмечает, что данный закон направлен на создание условий для мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях с целью недопущения дальнейших человеческих жертв, а также на урегулирование вопроса наказания лиц за военные преступления.



Веселова подчеркивает, что жители неподконтрольной Украине части Донбасса опасаются, что после возвращения государственного суверенитета над ними будут осуществляться расправы и уголовные преследования только за сам факт пребывания, трудоустройства или осуществления иной деятельности, не связанной с военными преступлениями, на неподконтрольной территории.



В этой связи законопроектом предлагается освободить от уголовной ответственности лиц, совершивших в период с 20 февраля 2014 по день завершения АТО включительно на территории Донецкой и Луганской областей деяния, не связанные с военным преступлением.



Названные лица будут освобождены от уголовной ответственности при условии подачи заявления в орган предварительного расследования о том, что они в течение месяца с момента завершения АТО:



освободили или не удерживают заложников;

добровольно сдали или не хранят огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, военную технику;

не занимают здания, помещения государственных органов и органов местного самоуправления и не принимают участия в блокировании работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и пр.

"Соответствующие уголовные производства подлежат закрытию. Подлежат закрытию также те уголовные производства, которые начаты в связи с вышеназванными действиями и в которых ни одному лицу не сообщено о подозрении", – говорится в пояснении к законопроекту.

При этом предлагается установить принципы наказания за военные преступления:



любое лицо, совершившее какое-либо действие, которое в соответствии с международным правом считается преступлением, несет за такие действия ответственность и должно быть наказано;

то обстоятельство, что в соответствии с национальным законодательством не установлено наказание за любое действие, которое в соответствии с международным правом считается преступлением, не освобождает лицо, его совершившее, от ответственности по международному праву;

признается преступлением: а) если лицо действовало как глава государства или ответственное должностное лицо правительства; б) если лицо действовало во исполнение приказа своего правительства или начальника, при этом был возможен сознательный выбор;

каждый человек, обвиняемый в совершении международно-правового преступления, имеет право на справедливое рассмотрение его дела на основании фактов и права.



На данный момент указанные законопроекты переданы в 8 профильных комитета для изучения. По результатам его будет принято решение – выносить документы на голосование в Раду или нет.