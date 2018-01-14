Донбасс продолжают активно минировать

14.01.2018 10:51

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), наблюдатели заметили в регионе новые мины.



Так, 11 января БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 9 противотанковых мин (TM-62), установленных поперек автодороги M03 примерно в 4,9 км к юго-востоку от Луганского, а также 31 противотанковую мину (TM-62) по обе стороны дороги примерно в 250 м далее на юго-восток; более 100 противотанковых мин (TM-62) в полях вдоль автодороги M03 примерно в 5,7 км к юго-востоку от Луганского; 8 противотанковых мин (TM-62), установленных поперек автодороги M03 примерно в 6,4 км к юго-востоку от Луганского, а также около 80 противотанковых мин (TM-62) в полях вдоль автодороги.



По оценке Миссии, все эти мины были установлены давно.