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Архив - Донецкая область

Донбасс продолжают активно минировать

14.01.2018 10:51
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Донбасс продолжают активно минировать

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), наблюдатели заметили в регионе новые мины.

Так, 11 января БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 9 противотанковых мин (TM-62), установленных поперек автодороги M03 примерно в 4,9 км к юго-востоку от Луганского, а также 31 противотанковую мину (TM-62) по обе стороны дороги примерно в 250 м далее на юго-восток; более 100 противотанковых мин (TM-62) в полях вдоль автодороги M03 примерно в 5,7 км к юго-востоку от Луганского; 8 противотанковых мин (TM-62), установленных поперек автодороги M03 примерно в 6,4 км к юго-востоку от Луганского, а также около 80 противотанковых мин (TM-62) в полях вдоль автодороги.

По оценке Миссии, все эти мины были установлены давно.



Теги: Донбасс, беспилотник, мины, СММ ОБСЕ
 
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