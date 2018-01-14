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Донбасский фронт: грубое нарушение и вечерняя тишина

14.01.2018 06:35
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Донбасский фронт: грубое нарушение и вечерняя тишина

За минувшие сутки, 13 января, в зоне АТО зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. Все удары пришлись на период с полуночи до 15:30. В одном случае украинские воины были вынуждены открывать ответный огонь.

"Вторая половина прошедших суток прошла без нарушения режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела, - отмечает пресс-центр штаба АТО. - Зато вчера днем российско-оккупационные группировки впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирия грубо нарушили Минские договоренности и применили по позициям Вооруженных Сил Украины, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы" (сводку обстрелов смотрите по ссылке).

Напомним, что один защитник Украины получил вчера боевую травму.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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