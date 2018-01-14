Донбасский фронт: СММ ОБСЕ сообщила хорошие и плохие новости

14.01.2018 21:10

Представители СММ ОБСЕ в Украине опубликовали краткий обобщенный отчет о своей деятельности, охватывающий двухнедельный период (по 7 января). Если конец прошлого года и начало нового порадовали, то потом ситуация стала накаляться.



"После возобновления обязательств по соблюдению режима прекращения огня начиная с 23 декабря 2017 года, за период с 25 декабря 2017 по 7 января 2018 года, СММ ОБСЕ зафиксировала более 5 800 нарушений режима прекращения огня, что свидетельствует о 80-процентном уменьшении по сравнению с предыдущими двумя неделями", - отмечается в сообщении Миссии.



В то же время, аналогично предыдущим случаям возобновления обязательств по соблюдению режима прекращения огня, Миссия уже отметила ухудшение ситуации, зафиксировав в первую неделю 2018 года значительное увеличение количества нарушений по сравнению с предыдущей неделей.



Нарушения режима прекращения огня в основном были зафиксированы возле Светлодарска, в треугольнике Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт, а также в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя.



В последнее время ситуация усугубилась. Оккупанты Донбасса наращивают и количество обстрелов, и используемые калибры.