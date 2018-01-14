Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы

14.01.2018 12:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы

За прошедшие сутки, 13 января, российско-оккупационные войска произвели 5 прицельных обстрелов позиций защитников Украины а Донецком направлении.

С 7 утра, в течение часа, противник прицельно выпустил в сторону позиций защитников Водяного 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм, 15 мин калибра 120 мм, а также вел обстрел из гранатометов.

Кроме того, оккупанты выпустили из минометов калибра 120 мм 6 снарядов по украинским военным в районе н.п. Павлополь, и 11 - по защитникам Шахты Бутовка.

12 мин из минометов калибра 82 мм противник выпустил по позициям украинских военнослужащих в районе Каменки.

"Отмечу, что по названным позициям, а также вблизи Верхнеторецкого боевики российско-оккупационных войск вели также активные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщил сегодня на ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута.

Напомним, что вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.

Напомним, что была опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх