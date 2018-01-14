Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы

14.01.2018 12:59

За прошедшие сутки, 13 января, российско-оккупационные войска произвели 5 прицельных обстрелов позиций защитников Украины а Донецком направлении.



С 7 утра, в течение часа, противник прицельно выпустил в сторону позиций защитников Водяного 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм, 15 мин калибра 120 мм, а также вел обстрел из гранатометов.



Кроме того, оккупанты выпустили из минометов калибра 120 мм 6 снарядов по украинским военным в районе н.п. Павлополь, и 11 - по защитникам Шахты Бутовка.



12 мин из минометов калибра 82 мм противник выпустил по позициям украинских военнослужащих в районе Каменки.



"Отмечу, что по названным позициям, а также вблизи Верхнеторецкого боевики российско-оккупационных войск вели также активные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщил сегодня на ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута.

Напомним, что вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.

Напомним, что была опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО.