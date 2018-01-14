- На оккупированном Донбассе - спрос на украинское15:09
- В Горловке "нащупали" МТС14:51
- В Доброполье роскошно встретили Старый новый год14:27
- На Луганское направление прилетело пять снарядов14:11
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью13:54
- В две точки АТО планируется важная доставка13:43
- На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак" 13:18
- Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы12:59
- 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО12:54
- Стало известно, где вчера травмировался украинский воин в зоне АТО12:49
Донетчину стали меньше взрывать
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. В частности, зафиксировано примерно 230 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 620 взрывов.
Так, вечером 11 и в ночь на 12 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с запада на восток, 3 — с востока на запад, 4 — с запада на восток, 1 — с востока на запад и 2 — с запада на восток, а также 1 взрыв неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 26 взрывов неопределенного происхождения и 90 снарядов (48 с востока на запад и 42 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу.
Днем 12 января, патрулируя на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) в течение более 5 часов, наблюдатели слышали 16 взрывов неопределенного происхождения и 20 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета — все в 2–5 км в секторе от востока до юга.
Вечером 11 января, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), команда Миссии слышала не менее 12 взрывов, оцененных как разрывы минометных мин (82 мм) в 4–5 км к юго-западу, а также примерно 50 взрывов неопределенного происхождения и около 50 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 4–5 км к юго-востоку и юго-западу.
Вечером 11 января, пребывая в неподконтрольном правительству г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 64 взрыва в 8–12 км к северо-западу.
Вечером 11 января, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали более 30 взрывов неопределенного происхождения и свыше 160 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 6–8 км к юго-западу.
Вечером 11 и в ночь на 12 января камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала (в хронологической последовательности) 12 снарядов с востока на запад и 3 — с запада на восток, 2 взрыва неопределенного происхождения и более 160 снарядов с востока на запад — все в 5–8 км к северу. К вечеру 12 января та же камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 22 снаряда с запада на восток и 4 снаряда с востока на запад — все в 5–8 км к северу.
Во второй половине дня 12 января со своей позиции в 2 км к юго-востоку от подконтрольного правительству с. Лебединское (16 км к северо-востоку от Мариуполя) команда Миссии слышала 6 взрывов неопределенного происхождения и 50 выстрелов из стрелкового оружия — все на неустановленном расстоянии к северо-северо-востоку и востоку.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
- Две женщины и пустое помещение: СММ ОБСЕ побывала у попранной границы между Украиной и Россией15:24
- На оккупированном Донбассе - спрос на украинское15:09
- В Горловке "нащупали" МТС14:51
- Члены "ЛНР" взялись за бревна14:42
- В Доброполье роскошно встретили Старый новый год14:27
- На Луганское направление прилетело пять снарядов14:11
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью13:54
- В две точки АТО планируется важная доставка13:43
- На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак" 13:18
- Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы12:59
- На оккупированном Донбассе - спрос на украинское15:09
- В Горловке "нащупали" МТС14:51
- Члены "ЛНР" взялись за бревна14:42
- В Доброполье роскошно встретили Старый новый год14:27
- На Луганское направление прилетело пять снарядов14:11
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью13:54
- В две точки АТО планируется важная доставка13:43
- На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак" 13:18
- Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы12:59
- 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО12:54
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО