Донетчину стали меньше взрывать

14.01.2018 12:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. В частности, зафиксировано примерно 230 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 620 взрывов.



Так, вечером 11 и в ночь на 12 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с запада на восток, 3 — с востока на запад, 4 — с запада на восток, 1 — с востока на запад и 2 — с запада на восток, а также 1 взрыв неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 26 взрывов неопределенного происхождения и 90 снарядов (48 с востока на запад и 42 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу.

Днем 12 января, патрулируя на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) в течение более 5 часов, наблюдатели слышали 16 взрывов неопределенного происхождения и 20 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета — все в 2–5 км в секторе от востока до юга.



Вечером 11 января, находясь в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), команда Миссии слышала не менее 12 взрывов, оцененных как разрывы минометных мин (82 мм) в 4–5 км к юго-западу, а также примерно 50 взрывов неопределенного происхождения и около 50 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 4–5 км к юго-востоку и юго-западу.



Вечером 11 января, пребывая в неподконтрольном правительству г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 64 взрыва в 8–12 км к северо-западу.



Вечером 11 января, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали более 30 взрывов неопределенного происхождения и свыше 160 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 6–8 км к юго-западу.



Вечером 11 и в ночь на 12 января камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала (в хронологической последовательности) 12 снарядов с востока на запад и 3 — с запада на восток, 2 взрыва неопределенного происхождения и более 160 снарядов с востока на запад — все в 5–8 км к северу. К вечеру 12 января та же камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 22 снаряда с запада на восток и 4 снаряда с востока на запад — все в 5–8 км к северу.



Во второй половине дня 12 января со своей позиции в 2 км к юго-востоку от подконтрольного правительству с. Лебединское (16 км к северо-востоку от Мариуполя) команда Миссии слышала 6 взрывов неопределенного происхождения и 50 выстрелов из стрелкового оружия — все на неустановленном расстоянии к северо-северо-востоку и востоку.