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Архив - Донецкая область

Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки

14.01.2018 11:58
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Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки

В Авдеевке, которая продолжает страдать от обстрелов, на этой неделе по новому маршруту "ЧАО" АКХЗ "- проспект Центральный (кольцевой) свой первый пробный рейс совершил автобус, приобретенный за средства городского бюджета.

Как передает AVDEEVKA.CITY со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Авдеевки, маршрут проходит от коксохимзавода по проспекту Индустриальном - улица Коммунальная - проспект Центральный - улица Воробьева - улица Молодежная - АКХЗ.

Новый автобус ATAMAN - украинского производства. Он рассчитан на перевозку 54 пассажиров, при этом оснащен откидным пандусом для заезда инвалидной коляски. В автобусе установлен кондиционер, огнетушители, удобные сиденья для пассажиров. В салоне также есть четыре кресла для лиц приоритетной категории - с более широкими подушками и откидными подлокотниками.

Для безопасности движения максимальная скорость ATAMAN ограничена электроникой на максимальной отметке 90 км.

Кроме того, в автобусе предусмотрена оплата проезда банковскими картами.

Запустить регулярное движение по графику планируется на следующей неделе.



Теги: Донбасс, Авдеевка, автобус, транспорт
 
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