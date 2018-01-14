Марчук: Согласно настоящему договору, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - это российская агрессия

14.01.2018 21:45

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук (первый председатель Службы безопасности Украины, экс-премьер-министр, экс-председатель СНБО и экс-министр обороны, генерал армии) прокомментировал прозвучавшее из РФ предложение денонсировать договор о дружбе между Россией и Украиной в части взаимного признания границ двух стран.



Напомним, что с подобным предложением выступил первый зампред комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы от "Единой России" Константин Затулин.



По словам Марчука, Затулин предложил "частично денонсировать настоящий украинско-российский договор в той части, которая касается "стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ".



"Именно как раз из-за этих двух слов "подтверждают нерушимость ..." и состоялась тогда, в далеком 1995 году, моя встреча в Кремле с Президентом РФ Борисом Ельциным (тогда Марчук исполнял обязанности премьер-министра Украины, – прим. ред.). И тогда удалось убедить Бориса Ельцина оставить в Договоре "подтверждают нерушимость существующих между ними границ". Согласно настоящему договору, Крым это территория Украины, а война на Донбассе это российская агрессия. И этот договор является "действующим", - отметил Марчук.



По его словам, пока не известно, пойдет ли Россия "на дальнейшие реальные шаги по такой специфической односторонней денонсации".



"Но заявка сделана, - отмечает Марчук. - Почему Украина не ставила вопрос о его денонсации – это отдельная тема. Острая тема и, действительно, не однозначная. Несмотря на это, должен быть хоть какой-то официальный комментарий, хотя бы со стороны МИД. Потому что прямого и однозначного ответа на этот вопрос для, как говорят, "простых" людей, нет".