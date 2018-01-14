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Миллионы человек прошли сквозь линию разграничения на Донбассе
В 2017 году через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения Донетчины и Луганщины прошли 11 млн 331,6 тыс. человек. Наибольшая нагрузка пришлась на август, когда в пунктах пропуска было оформлено около 1 млн 188 тыс. человек.
Такие данные сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
В декабре, по данным МинВОТ, линию разграничения, пересекли 1 млн 084 тыс. человек. Из них 854,1 тыс. - через контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области, а 230,3 тыс. - в Луганской. С контролируемой территории на временно неподконтрольную выехали 557,1 тыс. человек, в обратном направлении - 527,2 тыс,
Наибольшая нагрузка в последний месяц года зафиксирована на КПВВ "Марьинка" (264 тыс. человек) и "Майорск" (261,4 тыс. человек). Пешеходный КПВВ "Станица Луганская" пересекло 230,3 тыс. человек, КПВВ "Новотроицкое" - 202,6 тыс., КПВВ "Гнутово" - более 126 тыс. человек.
По сравнению с ноябрем, на Донбассе зафиксировано увеличение общего количества пересечений гражданским населением на 4,6%: в Донецкой области - на 5,1% и в Луганской - на 2,77%.
По сравнению с январем 2017-го, пропускная способность КПВВ выросла почти вдвое.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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