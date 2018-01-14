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На Донбассе организовали "окна тишины"
Представители СММ ОБСЕ в Украине сообщили, что за период с 25 декабря 2017 по 7 января 2018 года они способствовали организации трех "окон тишины" - локального режима прекращения огня на Донбассе.
Отметим, что хоть перемирие на Донбассе начало действовать с 23 декабря, ни дня в зоне АТО не прошло без обстрелов. Потому представителям Миссии приходилось добиваться от сторон дополнительных гарантий.
Во время указанных "окон тишины" СММ ОБСЕ осуществляла соответствующий мониторинг, благодаря чему удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание на трех объектах инфраструктуры с обеих сторон линии соприкосновения.
Так, 29 декабря 2017 года патрули Миссии осуществляли мониторинг и способствовали проведению ремонтных работ на линиях электропередачи вблизи Бетманово (бывший Красный Партизан – подконтрольный боевикам "ДНР" поселок в Ясиноватском районе Донетины). Впоследствии СММ получила информацию о возобновлении электроснабжения в населенном пункте.
Кроме того, представители СММ ОБСЕ также содействовали и наблюдали за проведением технического обслуживания в Железном (бывший Артемово, что вблизи Торецка, на подконтрольной части Донетины).
Теги: Донбасс, ремонт, перемирие, обстрелы, СММ ОБСЕ
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