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Архив - Донецкая область

На Луганское направление прилетело пять снарядов

14.01.2018 14:11
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На Луганское направление прилетело пять снарядов

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута сообщил, что 13 января на Луганском направлении зафиксирован всего 1 вражеский прицельный обстрел в сторону позиций ВСУ.

"Около 14:00 противник выпустил по защитникам Новолуганского 5 снарядов из миномета калибра 82 мм, - рассказал Максим Праута. - Защитники Украины огонь в ответ не открывали".

Напомним, что всего вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.

Напомним, что была опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО.



Теги: Донбасс, обстрел, АТО, миномет, Луганское направление
 
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