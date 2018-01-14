На Луганское направление прилетело пять снарядов

14.01.2018 14:11

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута сообщил, что 13 января на Луганском направлении зафиксирован всего 1 вражеский прицельный обстрел в сторону позиций ВСУ.



"Около 14:00 противник выпустил по защитникам Новолуганского 5 снарядов из миномета калибра 82 мм, - рассказал Максим Праута. - Защитники Украины огонь в ответ не открывали".

Напомним, что всего вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.

Напомним, что была опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО.