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Архив - Донецкая область

Огонь охватил больницу в Донецке, есть жертвы

14.01.2018 19:10
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Огонь охватил больницу в Донецке, есть жертвы

Сегодня, 14 января, в здании больницы №24 в Кировском районе на западе оккупированного Донецка, произошел пожар.

По данным местных "спасателей", практически полностью выгорела больничная палата. Огнем повреждены стены, два оконных блока, два дверных блока, уничтожены кровать, холодильник, а также другие вещи, находившиеся в палате. Погиб один пациент.

Для ликвидации огненного ЧП привлекалось девять единиц техники и 32 человека личного состава. Пожар был ликвидирован в 14:02 (по московскому времени). Причина возгорания уточняется.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, жертвы, больница
 
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