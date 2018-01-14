Опасная Украина: Тымчук пояснил - что к чему

14.01.2018 08:28

Координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук прокомментировал оценки уровня опасности в Украине.



"Сообщение о том, что американцы в официальных travel advice от чего-то там предостерегают своих граждан, собирающихся ехать в Украину (что является обычной бюрократической рутиной), спровоцировала нездоровый ажиотаж. Дескать, Запад считает Украину опасной страной и не рекомендует её посещать. Поскольку вокруг этой темы уже начались разного рода спекуляции, пара ремарок о контексте происходящего", - пишет Тымчук на своей странице в Фейсбуке.



По его данным, группа ИС вот уже три года находится в интенсивном диалоге с зарубежными партнерами. Цель – оперативное донесение информации о ситуации в сфере безопасности для того, чтобы оценки различных западных структур (и государственных, и общественных) базировались на актуальных и достоверных сведениях.



Далее – пост Тымчука "без купюр":



"Самая очевидная проблема – это временной лаг, когда выводы за, условно, 2017 год формируются на основе данных 2016 года, но преподносятся как свежие оценки. Скажем, интенсивные бои за ДАП и в районе Дебальцево, происходившие в январе-феврале 2015 г., отразились в мониторингах и перетекли в оценки различных структур, которые были опубликованы в 2016 и даже 2017 г. Т.е, ещё спустя два года складывалось впечатление, что на территории Украины идут масштабные бои.



Другой момент – это искажения, возникающие вследствие российской пропаганды. Россияне вкладывают большие усилия, чтобы представить Украину как одну сплошную зону нестабильности. Они продвигают тезисы, что войной охвачен весь Донбасс, а Юг и Восток готовы заполыхать в любую минуту.



Поэтому всё это время мы концентрировались на двух вещах. Во-первых, при любой возможности предоставляли западным структурам, с которыми контактировали, максимально свежие данные по ситуации в сфере безопасности, чтобы преодолеть инерцию бюрократической машины. Во-вторых, призывали быть максимально точными в формулировках, чтобы навязанные Россией клише не искажали контекст.



И если посмотреть на зарубежные оценки в динамике, то прогресс очевиден. К примеру - вот две карты, которые подготовили для своих граждан власти Франции. В марте 2015 г. не только Крым и весь Донбасс, но и вся Харьковская область были отмечены как территории с повышенной опасностью. А в ноябре 2017 г. уже четко выделены только оккупированные территории (Крым и ОРДЛО) – см. скрины.



Если сравнить с оценками правительств других стран, то ситуация очень похожая. США, Великобритания, Канада, Германия и другие государства дают подобные советы с некоторыми "национальными особенностями".



Во-первых, все четко указывают на незаконную аннексию Крыма Россией. И либо рекомендуют вообще отказаться от посещения полуострова, либо настаивают на том, что въезжать в Крым нужно только через украинские КПВВ, поскольку нарушение порядка въезда в Крым может повлечь за собой запрет на въезд в Украину.



Во-вторых, указывают на опасность со стороны "пророссийских сепаратистов", контролирующих часть территории Донбасса. Например, Германия отмечает, что существует "линия соприкосновения" между украинскими войсками и сепаратистами, вдоль которой происходят бои. Немцы категорически не рекомендуют ездить на оккупированную часть Донбасса. Но при этом власти ФРГ приводят список населенных пунктов на подконтрольной Украине части Донбасса (фактически – это почти вся неоккупированная территория Донецкой и Луганской областей, за исключением нескольких городов, например, Константиновки), куда советуют не совершать неподготовленные поездки, а в случае срочных визитов информировать консульство. А Испания на подконтрольной Украине территории советует не посещать без крайней необходимости только один город – Мариуполь.



В-третьих, и американцы, и европейцы рекомендуют своим гражданам держаться подальше от политических манифестаций в Украине. Но такие оговорки делаются и относительно других стран.



В целом, по сравнению с 2015-2016 гг., все ключевые государства сократили список предостережений относительно нашей страны и понизили уровень террористической угрозы.



Французы дополнительно выделяют регионы, где находятся АЭС, канадцы предупреждают о карманниках в киевском метро и не советуют перевозить большие суммы наличности.



Немцы прямо указывают, что нападения на иностранцев – это исключения, но советуют сохранять общую бдительность. Власти ФРГ больше озабочены состоянием дорог в Украине и не рекомендуют путешествовать ночью.



Канада, не выделяя особо Украину, указывает: "В Европе существует угроза терроризма. Террористические нападения произошли в ряде европейских городов, и есть потенциал для других насильственных инцидентов, которые могут быть направлены на районы, часто посещаемые иностранцами".



Британцев сильнее беспокоит уровень терроризма (а также незаконные мигранты, корсиканские сепаратисты и т.д.) во Франции, чем в Украине. Лондон указывает (дословная цитата): "Ситуация в Киеве и других районах за пределами Донецка и Луганска в целом спокойна". Отмечается, что есть вероятность террористических атак, например, в Киеве, целью преимущественно могут быть органы власти. При этом подчеркивается, что специально на британцев в Украине никто не покушается. Относительно Франции и Украины содержится одинаковая оговорка: для британцев существует глобальная угроза от групп или отдельных лиц, мотивированных конфликтами в Сирии и Ираке.



Таким образом, никаких сенсаций и поводов для истерики нет. На Западе достаточно четко локализовали факторы и зоны повышенной опасности на территории Украины, где требуются особые меры предосторожности. При этом наша страна в целом характеризуется как сравнительно безопасная, что в условиях войны – большое достижение. Некоторым украинским журналистам и политикам не мешало бы это знать".