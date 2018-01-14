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Политолог пояснил, почему Путин не возьмет Донбасс

14.01.2018 11:08
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Политолог пояснил, почему Путин не возьмет Донбасс

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что у президента РФ Владимира Путина не хватает средств даже на то, чтобы "прокормить свой народ". Так что мечтам "ДНР" и "ЛНР" о слиянии с РФ не суждено сбыться.

В ХІХ веке территория воспринималась как достояние — чем больше территорий, тем государство богаче, но в ХХ веке новые земли стали тем, что нуждается в инвестициях, поэтому новые территории превращаются не в достояние, а в тяжелый груз. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде".

По его словам, в России ментальность застряла на уровне если не ХІХ века, то первой половины ХХ века - сталинской эпохи, поэтому РФ пытается приращивать земли.

"А на деле же у Путина нет ресурсов для того, чтобы содержать эти 3-4 миллиона человек Донбасса. На словах Владимир Владимирович к сердцу прижимает "ЛНР" и "ДНР", а не деле у него не хватает денег для того, чтобы прокормить свой собственный народ", — подчеркнул Орешкин.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин
 
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