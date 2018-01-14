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"Серая зона" Донбасса: огороды людей превратились в болото
Представители Гуманитарной миссии "Пролиска" посетили поселок Чигари (Южное, бывш. - Ленинское) под Торецком (бывш. - Дзержинск). Он расположен в "серой зоне" между позициями сторон и является населенным пунктом с ограниченным доступом.
"В поселке отсутствует газ, с начала конфликта - фельдшерский пункт, выездная торговля. "Скорая помощь" за время конфликта выезжала в населенный пункт лишь несколько раз, - делится координатор ГМ "Пролиска" Евгений Каплин. - Недавно мирным жителям пришлось нести на себе женщину, у которой случился инфаркт до "нулевого блок-поста" ВСУ около 5 километров. На сегодняшний день здесь проживает 171 мирный житель (62 семьи), включая 30 перемещенных лиц и 7 детей. Во время визита, нашей командой были взяты под социальный патронаж лица, у которых нет документов личности, им оказывается помощь нашими сотрудниками".
По словам Евгения, наиболее острая проблема поселка - подтопление жилищ, огородов и подвалов жилых домов водой, которая продолжает вытекать из поврежденного водопровода Горловка-Торецк, а также по причине повышенного уровня воды в стволе шахты им. Гагарина.
Из-за подтопления многие жители поселка не могут использовать подвалы для хранения продуктов и консервации, а также укрываться в них во время обстрелов.
"Огороды людей превратились в болото, на некоторых из них вырос камыш и поселились лягушки, - подчеркивает Каплин. - Командой Пролиска - Торецк в рамках проекта "UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні" была ранее оказана помощь громаде населенного пункта в приобретении насосного оборудования (насосы, шланги, мотопомпы) для откачки воды из затопленных жилищ и подвалов жилых домов на общую сумму около 50 тысяч гривен.
Теги: Донбасс, АТО, волонтеры, серая зона
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