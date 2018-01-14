Штаб: в зоне АТО вчера погибших от обстрелов не было

14.01.2018 06:29

За минувшие сутки, 13 января, на донбасском фронте в результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин.



В то же время, по данным пресс-центра штаба АТО, один защитник Украины получил вчера боевую травму. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья военнослужащего как удовлетворительное.