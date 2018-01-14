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Штаб: в зоне АТО вчера погибших от обстрелов не было
14.01.2018 06:29
За минувшие сутки, 13 января, на донбасском фронте в результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин.
В то же время, по данным пресс-центра штаба АТО, один защитник Украины получил вчера боевую травму. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья военнослужащего как удовлетворительное.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
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- Штаб: в зоне АТО вчера погибших от обстрелов не было06:29
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