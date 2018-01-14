Стало известно, где вчера травмировался украинский воин в зоне АТО

14.01.2018 12:49

Вследствие обстрелов со стороны оккупантов Донбасса, один украинский военнослужащий получил вчера в зоне АТО боевое травмирование.



Как уточнил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута, произошло это в районе Верхнеторецкого. Пострадавшего эвакуировали в военный мобильныйо госпиталь, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним, что вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.

Напомним, что была опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО.