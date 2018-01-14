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Архив - Донецкая область

Стало известно, где вчера травмировался украинский воин в зоне АТО

14.01.2018 12:49
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Стало известно, где вчера травмировался украинский воин в зоне АТО

Вследствие обстрелов со стороны оккупантов Донбасса, один украинский военнослужащий получил вчера в зоне АТО боевое травмирование.

Как уточнил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута, произошло это в районе Верхнеторецкого. Пострадавшего эвакуировали в военный мобильныйо госпиталь, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним, что вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.

Напомним, что была опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО.



Теги: Донбасс, травма, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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