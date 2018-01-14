Главная / Новости / Донецкая область / Стало известно, где вчера травмировался украинский воин в зоне АТО
Последние новости раздела
- На оккупированном Донбассе - спрос на украинское15:09
- В Горловке "нащупали" МТС14:51
- В Доброполье роскошно встретили Старый новый год14:27
- На Луганское направление прилетело пять снарядов14:11
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью13:54
- В две точки АТО планируется важная доставка13:43
- На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак" 13:18
- Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы12:59
- 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО12:54
- Стало известно, где вчера травмировался украинский воин в зоне АТО12:49
Стало известно, где вчера травмировался украинский воин в зоне АТО
14.01.2018 12:49
Вследствие обстрелов со стороны оккупантов Донбасса, один украинский военнослужащий получил вчера в зоне АТО боевое травмирование.
Как уточнил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута, произошло это в районе Верхнеторецкого. Пострадавшего эвакуировали в военный мобильныйо госпиталь, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Напомним, что вчера на донбасском фронте зафиксировано 6 обстрелов. Один защитник Украины получил вчера боевую травму.
Напомним, что была опубликована обновленная карта обстрелов в зоне АТО.
Теги: Донбасс, травма, АТО, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Под Мариуполем травмирован боец ВСУ
- "Будем держаться!" Появилось видео из Верхнеторецкого
- Появились новые подробности "мести на Светлодарской дуге"
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Мариупольское направление под огнем. Есть раненый
- Зверские атаки армии РФ вблизи Донецка: сепаратисты "ДНР" терзали Авдеевку ударами из зенитных установок, минометов и гранатометов. ВИДЕО
- На оккупированном Донбассе - спрос на украинское15:09
- В Горловке "нащупали" МТС14:51
- Члены "ЛНР" взялись за бревна14:42
- В Доброполье роскошно встретили Старый новый год14:27
- На Луганское направление прилетело пять снарядов14:11
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью13:54
- В две точки АТО планируется важная доставка13:43
- На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак" 13:18
- Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы12:59
- 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО12:54
- На оккупированном Донбассе - спрос на украинское15:09
- В Горловке "нащупали" МТС14:51
- Члены "ЛНР" взялись за бревна14:42
- В Доброполье роскошно встретили Старый новый год14:27
- На Луганское направление прилетело пять снарядов14:11
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью13:54
- В две точки АТО планируется важная доставка13:43
- На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак" 13:18
- Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы12:59
- 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО12:54
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО