- Миллионы человек прошли сквозь линию разграничения на Донбассе19:20
- Огонь охватил больницу в Донецке, есть жертвы19:10
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории18:55
- Официальные данные СММ ОБСЕ: Минские согшлашение попраны оккупантами Донбасса18:40
- Воздух! В зоне АТО сбит вражеский "Орлан"18:33
- Мнение: оценить масштаб ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями, невозможно18:20
- Штаб: в зоне АТО сегодня произошло уже четыре обстрела18:07
- Бессмертный призывает задействовать механизмы, которые докажут, что Украина - жертва, а Россия – агрессор18:05
- По силам АТО выпустили почти две сотни мин калибра 120 мм17:47
- Стук и взаимопомощь помогли найти юную беглянку из Донецкой области17:30
Стук и взаимопомощь помогли найти юную беглянку из Донецкой области
16-летняя школьница из Покровска (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донетчины) перед своим исчезновением позвонила маме. "Я познакомилась с парнем и начинаю новую жизнь", - сказала он. И пропала…
Женщину напугала и заявление, и голос дочери - беспомощный и отстраненный. Сразу после этого звонка, она обратилась в полицию (было это 12 января около 19:00).
По тревоге был поднят личный состав Покровского отдела полиции. Руководили розыскной операции сотрудники управления уголовного розыска области.
Сначала не было никаких зацепок. Девочка - из благополучной семьи, где ее любили, хорошо училась в местном лицее, со всеми ладила. Что толкнула ее на бегство?
Проверялись все версии исчезновения, а ориентировки с приметами юной беглянки были предоставлены всем патрульным нарядам и на блокпосты Донбасса.
В ходе установления связей пропавшего оперативники узнали от подруг, что она подружилась в Сети с незнакомым парнем, который якобы живет в Одессе.
Еще раз прослушав запись звонка девушки к матери, сыщики узнали звук на фоне разговора - стук колес поезда. Проверив графики движения поездов в Одессу, выяснили, что ближайший из них идет из Днепра. К его отправлению к тому времени оставалось менее получаса.
Правоохранители Донетчины обратились за помощью к днепровским коллегам. Им передали ориентировки с приметами пропавшей. Мгновенно задействовать подразделение соседней области удалось благодаря многолетнему сотрудничеству в сфере розыска граждан и личным контактам руководителей оперативного блока.
Полицейские Днепра окружили железнодорожный вокзал. На перроне, откуда отправлялся одесский поезд, юную пассажирку уже ждали сотрудники патрульной полиции на станции №1. Наряды прочесывали и прилегающую территорию…
В последние минуты перед уходом поезда полицейские нашли беглянку, остановив ее в шаге от рискованного поступка. Действовали осторожно, учитывая эмоциональное состояние девушки…
Той же ночью школьницу вернули домой, в Покровск. Правонарушений в отношении девушки не допущено.
Теги: Донбасс, полиция, розыск, Покровск (Красноармейск), беглянка
- На Донетчине девочек сбили на пешеходном переходе
- Полицейские обеспечили безопасность битвы в центре Покровска
- На Донетчине поймали боевика-беглеца
- Серийные автоворы: новые данные от полиции Покровска
- Организатора киевской революции задержали в Израиле (ВИДЕО)
- В последний день июня в Покровской оперзоне раскрыли кражи
- Миллионы человек прошли сквозь линию разграничения на Донбассе19:20
- Огонь охватил больницу в Донецке, есть жертвы19:10
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории18:55
- Официальные данные СММ ОБСЕ: Минские согшлашение попраны оккупантами Донбасса18:40
- Воздух! В зоне АТО сбит вражеский "Орлан"18:33
- Мнение: оценить масштаб ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями, невозможно18:20
- Штаб: в зоне АТО сегодня произошло уже четыре обстрела18:07
- Бессмертный призывает задействовать механизмы, которые докажут, что Украина - жертва, а Россия – агрессор18:05
- По силам АТО выпустили почти две сотни мин калибра 120 мм17:47
- Стук и взаимопомощь помогли найти юную беглянку из Донецкой области17:30
- Миллионы человек прошли сквозь линию разграничения на Донбассе19:20
- Огонь охватил больницу в Донецке, есть жертвы19:10
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории18:55
- Официальные данные СММ ОБСЕ: Минские согшлашение попраны оккупантами Донбасса18:40
- Воздух! В зоне АТО сбит вражеский "Орлан"18:33
- Мнение: оценить масштаб ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями, невозможно18:20
- Штаб: в зоне АТО сегодня произошло уже четыре обстрела18:07
- Бессмертный призывает задействовать механизмы, которые докажут, что Украина - жертва, а Россия – агрессор18:05
- По силам АТО выпустили почти две сотни мин калибра 120 мм17:47
- Стук и взаимопомощь помогли найти юную беглянку из Донецкой области17:30
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО