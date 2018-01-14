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Архив - Донецкая область

У линии разграничения снизилась нагрузка

14.01.2018 09:42
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У линии разграничения снизилась нагрузка

Как сообщает Госпогранслужба Украины, за минувшие сутки, 13 янаря, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, значительно сократился.

Если 12 января линию разграничения через КПВВ пересекли 35,7 тыс. человек и 4,5 тыс. авто), то 13 января - 29 800 человек и 3,8 тысячи транспортных средств. Т.е., нагрузка на КПВВ заметно снизилась.

Статистка пересечений за минувшие сутки выглядит так:

КПВВ "Майорск" -7057 человек и 828 транспортных средств;

КПВВ "Марьинка" - 6797 человек и 1188 транспортных средств;

КПВВ "Новотроицкое" - 5660 человек и 1050 транспортных средств;

КПВВ "Гнутово" - 3290 человек и 820 транспортных средств;

КПВВ "Станица Луганская" - 7085 человек.

Напомним, что боевики вчера обстреляли опорный пункт пограничников в районе КПВВ "Гнутово".



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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