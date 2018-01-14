Украинские воины на юге Донетчины рассказали правду о "перемирии": появилось видео

14.01.2018 10:27

Военное телевидения Украины опубликовало репортаж с передовых позиций воинов АТО, которые сражаются на юге Донецкого направления.



Отмечается, что российско-террористические войска активизировались, напрочь забыв о перемирии. Позиции наших воинов неподалеку Талаковка начали обстреливать с самого утра. Работала артиллерия ближе к Водяному. У Гнутово постоянно бьют минометы, пулеметы.



"Сколько было перемирий – противник всё время их срывает, - уверяют военнослужащие ВСУ. – Мы даже Новый год встречали под обстрелами".



