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В "ДНР" задумали большой пенсионный обман
Т.н. "министерство юстиции" пророссийской группировки "ДНР" заявило о решение "помочь" гражданам, которым Украина прекратили пенсионные выплаты. Но только вся эта "помощь" - одно большое надувательство, уверяют в общественной организации "Донбасс SOS".
По данным Донбасс SOS, т.н. "Управлением по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой" фейкового "минюста" псевдореспублики разработан проект искового заявления о признании действий Пенсионного фонда Украины неправомерными.
"При этом иск, который они “подготовили” подозрительно напоминает наш старый иск, который в большей своей части уже не актуален, поскольку не учитывает изменения законодательства от 15 декабря 2017 года, - отмечают в "Донбасс SOS". - Сотрудники так называемого “Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой” по состоянию на 2018 год пишут, что “административный иск подается в местный суд, с учетом измененной территориальной подсудности, то есть по фактическому местонахождению органа, чьи действия обжалуются”. Эта информация не соответствует действительности! С 15 декабря 2017 года такие споры рассматривают окружные административные суды. При этом сотрудники этот “управления” почему-то умалчивают об уплате судебного сбора. По действующему законодательству судебный сбор уплачивается на реквизиты того суда, куда вы обращаетесь. Другими словами, если руководствоваться этими "рекомендациями", вы уплатите судебный сбор в суд, который не будет рассматривать ваше дело, а потом еще раз уплатите судебный сбор в надлежащий суд. Ошибочно уплаченный судебный сбор, конечно, можно вернуть, но это время и дополнительные расходы для Вас".
По словам общественников, так называемое “министерство юстиции” предлагает для получения дополнительной юридической помощи обращаться к адвокатам "ДНР".
"Обращаем ваше внимание, что в государстве Украина существует единый реестр адвокатов — http://erau.unba.org.ua/. И если адвокат не включен в этот реестр, то он не сможет представлять Ваши интересы в судах как адвокат на подконтрольной государственной власти территории, даже, если он включен в так называемый “Единый реестр адвокатов "ДНР", - подчеркивают в "Донбасс SOS".
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, ДНР, Донбасс SOS, ОРДО
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