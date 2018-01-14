В Доброполье роскошно встретили Старый новый год

14.01.2018 14:27

В городе Доброполье, на центральной площади, 13 января устроили праздник по поводу Старого нового года.



Действовало множество фотозон, были мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, аквагрим, катание на пони, выставка кузнечных изделий… Всех желающих угощали ароматным чаем с самовара. Дед Мороз лично принимал у всех желающих письма с заветные желания и общался с малышами.



Гостей праздника развлекали сказочные герои и колядники. Впоследствии началась театрализованное представление с участием коллетивов города и района.



Во время конкурсной программы дети пели колядки, танцевали и за это получали подарки и сладости.



В конце мероприятия организаторы устроили красочный фейерверк и новогоднюю дискотеку, сообщает сайт горсовета.