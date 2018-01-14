В Донецке нашли снаряд с низким уровнем радиации

14.01.2018 07:07

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине видели в оккупированном Донецке, у ворот дома на перекрестке улиц Артемовской и Стратонавтов, к юго-востоку от Донецкого аэропорта, разорвавшийся бронебойный снаряд.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), обнаружен оперенный бронебойный подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном, 125 мм.



По оценке наблюдателей, это снаряд имел вольфрамовый сердечник, поскольку уровень радиации был низкий. Житель дома сообщил СММ о том, что неизвестный человек положил этот снаряд в том месте более года назад.