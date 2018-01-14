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Архив - Донецкая область

В Донецке нашли снаряд с низким уровнем радиации

14.01.2018 07:07
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В Донецке нашли снаряд с низким уровнем радиации

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине видели в оккупированном Донецке, у ворот дома на перекрестке улиц Артемовской и Стратонавтов, к юго-востоку от Донецкого аэропорта, разорвавшийся бронебойный снаряд.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 13 января), обнаружен оперенный бронебойный подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном, 125 мм.

По оценке наблюдателей, это снаряд имел вольфрамовый сердечник, поскольку уровень радиации был низкий. Житель дома сообщил СММ о том, что неизвестный человек положил этот снаряд в том месте более года назад.



Теги: Донецк, Донбасс, снаряд, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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