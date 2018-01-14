В две точки АТО планируется важная доставка

14.01.2018 13:43

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай сообщил, что вновь выехал на донбасский фронт.



"Планируем доставку украинского радиосигнала еще в две точки АТО. Громить агрессора вдвойне приятно под украинскую музыку. Слава Украине!" - пишет Мирослав на своей странице в Фейсбуке.