- На оккупированном Донбассе - спрос на украинское15:09
- В Горловке "нащупали" МТС14:51
- В Доброполье роскошно встретили Старый новый год14:27
- На Луганское направление прилетело пять снарядов14:11
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью13:54
- В две точки АТО планируется важная доставка13:43
- На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак" 13:18
- Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы12:59
- 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО12:54
- Стало известно, где вчера травмировался украинский воин в зоне АТО12:49
В Горловке "нащупали" МТС
Появились сообщения, что в некоторых частях оккупированной Горловки заработала мобильная связь оператора МТС.
"За всю Горловку не скажу, но связь МТС с Пантелеймоновкой появилась. Правда, при условии нахождения на верхних этажах жилых домов", - сообщает на своей странице в Фейсбуке журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины.
Напомним, что связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня 11 января. Официально - из-за перебитого в районе Еленовки кабеля. А вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса начала работать с большими перебоями российский "МТС" и даже местный оператор "Феникс", функционирующий на мощностях "отжатых" у "Киевстара". То же самое касается "Лугакома", действующего в ОРЛО.
Читайте также:
В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
Казанский: Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?
Террорист Ходаковский переживает из-за отключения Vodafone-Украина
Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
Один из главарей ОРДО просит помочь вернуть Vodafone-Украина
В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина
Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
В СММ ОБСЕ начали жаловаться на мобильный удар по ОРДЛО
В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
Теги: Донбасс, Горловка, МТС, оккупация
- Азарову поручено лично заняться проблемами Горловского химзавода
- Президент и премьер поссорились из-за угля
- Лифтом Горловки занялся премьер
- Все больше родителей отказываются от вакцинации
- Неразбериха с "законами ДНР" подтолкнула горловских бизнесменов объявить бойкот гривне
- Горловские дороги обойдутся в кругленькую сумму
- Две женщины и пустое помещение: СММ ОБСЕ побывала у попранной границы между Украиной и Россией15:24
- На оккупированном Донбассе - спрос на украинское15:09
- В Горловке "нащупали" МТС14:51
- Члены "ЛНР" взялись за бревна14:42
- В Доброполье роскошно встретили Старый новый год14:27
- На Луганское направление прилетело пять снарядов14:11
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью13:54
- В две точки АТО планируется важная доставка13:43
- На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак" 13:18
- Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы12:59
- На оккупированном Донбассе - спрос на украинское15:09
- В Горловке "нащупали" МТС14:51
- Члены "ЛНР" взялись за бревна14:42
- В Доброполье роскошно встретили Старый новый год14:27
- На Луганское направление прилетело пять снарядов14:11
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью13:54
- В две точки АТО планируется важная доставка13:43
- На Донетчине тренировали грозный "Стальной кулак" 13:18
- Донецкое направление попало под мощнейшие обстрелы12:59
- 6 снарядов из артиллерии калибра 122 мм выпустили по воинам АТО12:54
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО