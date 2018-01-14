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В Краматорске расстреляли человека
Сегодня, 14 января, в час ночи, в Краматорске был обнаружен пострадавший с огнестрельным ранением грудной клетки и правой руки на автомобильной стоянке.
О том, что на автомобильной стоянке возле бани находится неизвестный мужчина, полицейским стало известно от сотрудника бани. Рядом с потерпевшим было найдено оружие, из которого он, вероятно, был ранен.
Бригада скорой помощи доставила раненого в больницу, однако на операционном столе он умер.
Полицейские имеют основания полагать, что к убийству причастен Барабанов Игорь Юрьевич, 04.01.1979 года рождения (на фото), житель Краматорска, который может передвигаться на автомобиле марки Митсубиси "Галант", Гос.номер АН 2079 КЕ.
На задержание злоумышленника ориентированы все виды нарядов полиции, задействованных на обеспечение общественной безопасности. Приметы авто и разыскиваемого получили правоохранители, задействованные на охране стратегически важных объектов - железнодорожных и автовокзалов, блокпостов.
Сотрудники уголовного розыска развернули комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Если вам известно местонахождение Барабанова И.Ю., или вы обладаете любой информацией о личности подозреваемого, сообщите об этом по телефонам 0629519801, 0629519802 или "102".
Теги: Донбасс, Краматорск, убийство, полиция
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