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В Мариуполе закрыли главную елку
14.01.2018 17:00
Сегодня, 14 января, состоялось закрытие главной елки Мариуполя на Театральной площади. Мероприятия сопроводили праздничным шоу.
Как передает MRPL.CITY, десятки мариупольцев собрались на Театральной площади, чтобы спеть с творческими коллективами Городского дворца культуры, посмотреть на танцы сказочных персонажей и стать участниками театрализованной постановки.
"Старшее поколение мариупольцев не упустило шанс полакомиться чем-нибудь вкусным или приобрести сувенир на праздничной ярмарке, которая через несколько дней также прекратит работу", - отмечает MRPL.CITY, напоминая, что огни на главной елке Мариуполя зажгли 19 декабря - в День святого Николая.
Теги: Донбасс, Мариуполь, елка
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